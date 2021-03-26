За помощью в предоставлении вакцины от COVID-19 Санду обратилась к Путину

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса.



"Я направила письмо президенту России и лидерам других стран. Я подписала его сегодня", - сказала Санду в интервью телеканалу "РТР Молдова" в пятницу.



Ранее Санду подчеркивала, что Молдавия ожидает от Российской Федерации содействия для скорейшего доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость активизации процесса вакцинации.



Вакцинация от коронавируса в Молдавии началась только в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") по линии международного механизма COVAX ("Ковакс") и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдавии будет закупать напрямую у производителей.



К применению в республике разрешены несколько вакцин, включая российский препарат "Спутник V". Также начаты переговоры с американскими компаниями Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и Pfizer ("Пфайзер") по поставкам вакцин. В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация. На этом фоне в республике были ужесточены ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общественных заведений и транспорта, часть госслужащих продолжает работать в удаленном режиме.



