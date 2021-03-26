0
0
133
НОВОСТИ

За помощью в предоставлении вакцины от COVID-19 Санду обратилась к Путину

22:10 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса.

"Я направила письмо президенту России и лидерам других стран. Я подписала его сегодня", - сказала Санду в интервью телеканалу "РТР Молдова" в пятницу.

Ранее Санду подчеркивала, что Молдавия ожидает от Российской Федерации содействия для скорейшего доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость активизации процесса вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Молдавии началась только в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") по линии международного механизма COVAX ("Ковакс") и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдавии будет закупать напрямую у производителей.

К применению в республике разрешены несколько вакцин, включая российский препарат "Спутник V". Также начаты переговоры с американскими компаниями Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и Pfizer ("Пфайзер") по поставкам вакцин. В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация. На этом фоне в республике были ужесточены ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общественных заведений и транспорта, часть госслужащих продолжает работать в удаленном режиме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 26.03.2021
В Подмосковье более 80% пациентов с коронавирусом старше 60 лет - губернатор
0
126
22:15 26.03.2021
Объявлены лауреаты премии АПКиТ- 2021
0
132
21:45 26.03.2021
В Москве полицейская машина насмерть сбила пешехода
0
182
21:20 26.03.2021
Стабильности в Закавказье мешает активность США и НАТО в регионе - МИД РФ
0
235
20:30 26.03.2021
В ближайшие один-два года часть ограничений из-за пандемии останется - эксперт Минздрава
0
261
19:30 26.03.2021
По вопросу роспуска парламента Санду представит свою позицию 29 марта
0
321
19:20 26.03.2021
В создании систем информационной безопасности Россия должна помогать другим странам - Путин
0
279
18:25 26.03.2021
В восьмой раз король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой
0
317
17:48 26.03.2021
Андрей Воробьев запустил первую ЭВМ российской сборки компании «DEPO Computers»
0
494
17:42 26.03.2021
Подведены итоги конкурса «Учитель будущего»
0
375

Возврат к списку