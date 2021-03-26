За помощью в предоставлении вакцины от COVID-19 Санду обратилась к Путину
22:10 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я направила письмо президенту России и лидерам других стран. Я подписала его сегодня", - сказала Санду в интервью телеканалу "РТР Молдова" в пятницу.
Ранее Санду подчеркивала, что Молдавия ожидает от Российской Федерации содействия для скорейшего доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость активизации процесса вакцинации.
Вакцинация от коронавируса в Молдавии началась только в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") по линии международного механизма COVAX ("Ковакс") и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдавии будет закупать напрямую у производителей.
К применению в республике разрешены несколько вакцин, включая российский препарат "Спутник V". Также начаты переговоры с американскими компаниями Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и Pfizer ("Пфайзер") по поставкам вакцин. В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация. На этом фоне в республике были ужесточены ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общественных заведений и транспорта, часть госслужащих продолжает работать в удаленном режиме.
НОВОСТИ
- 22:20 26.03.2021
- В Подмосковье более 80% пациентов с коронавирусом старше 60 лет - губернатор
- 22:15 26.03.2021
- Объявлены лауреаты премии АПКиТ- 2021
- 21:45 26.03.2021
- В Москве полицейская машина насмерть сбила пешехода
- 21:20 26.03.2021
- Стабильности в Закавказье мешает активность США и НАТО в регионе - МИД РФ
- 20:30 26.03.2021
- В ближайшие один-два года часть ограничений из-за пандемии останется - эксперт Минздрава
- 19:30 26.03.2021
- По вопросу роспуска парламента Санду представит свою позицию 29 марта
- 19:20 26.03.2021
- В создании систем информационной безопасности Россия должна помогать другим странам - Путин
- 18:25 26.03.2021
- В восьмой раз король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой
- 17:48 26.03.2021
- Андрей Воробьев запустил первую ЭВМ российской сборки компании «DEPO Computers»
- 17:42 26.03.2021
- Подведены итоги конкурса «Учитель будущего»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать