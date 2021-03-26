В Подмосковье более 80% пациентов с коронавирусом старше 60 лет - губернатор

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 80% пациентов с коронавирусом в Подмосковье, проходящих лечение в больницах, старше 60 лет. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.



"Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% - это [возраст] 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, "Спутник" в частности, безопасна. Если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний - пожалуйста, ставь прививку", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".



Он подчеркнул, что вакцинация позволяет обезопасить и себя, и тех, кто не может себе позволить сделать прививку.



Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 229 330 случаев заражения, выздоровели 188 368 человек, умерли 5 375.



