Белоруссия не сможет участвовать в «Евровидении»
08:40 27.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении». Организатору песенного конкурса не понравился политический подтекст песни группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять страну в мае. Европейский вещательный союз, как говорится в его сообщении, предложил изменить композицию или отправить на конкурс другую. Представители Белоруссии представили новую песню тех же исполнителей, которая, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса. В государственном медиахолдинге «Белтелерадиокомпания» назвали это решение политически мотивированным.
Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. Эхо Москвы
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