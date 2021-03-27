Белоруссия не сможет участвовать в «Евровидении»

08:40 Источник: Эхо Москвы

Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении». Организатору песенного конкурса не понравился политический подтекст песни группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять страну в мае. Европейский вещательный союз, как говорится в его сообщении, предложил изменить композицию или отправить на конкурс другую. Представители Белоруссии представили новую песню тех же исполнителей, которая, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса. В государственном медиахолдинге «Белтелерадиокомпания» назвали это решение политически мотивированным.

Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. Эхо Москвы