ЧМ по фигурному катанию выиграла россиянка Анна Щербакова
08:50 27.03.2021 Источник: Известия
Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию на проходящем в Стокгольме первенстве.
16-летняя спортсменка в пятницу, 26 марта, выиграла произвольную программу, получив от судей по итогам проката 152,17 балла. За короткую программу, которую ученица заслуженного тренера Этери Тутберидзе тоже выиграла, она получила 81 балл. С результатом в 233,17 балла фигуристка заняла первую ступеньку пьедестала, который целиком принадлежит россиянкам.
Серебряную медаль заработала Елизавета Туктамышева; ее результат — 220,46 балла. Бронзовая награда досталась Александре Трусовой, набравшей 217,2 балла. Известия
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