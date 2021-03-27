ЧМ по фигурному катанию выиграла россиянка Анна Щербакова

08:50 Источник: Известия

Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию на проходящем в Стокгольме первенстве.

16-летняя спортсменка в пятницу, 26 марта, выиграла произвольную программу, получив от судей по итогам проката 152,17 балла. За короткую программу, которую ученица заслуженного тренера Этери Тутберидзе тоже выиграла, она получила 81 балл. С результатом в 233,17 балла фигуристка заняла первую ступеньку пьедестала, который целиком принадлежит россиянкам.

Серебряную медаль заработала Елизавета Туктамышева; ее результат — 220,46 балла. Бронзовая награда досталась Александре Трусовой, набравшей 217,2 балла. Известия