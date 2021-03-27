0
0
76
НОВОСТИ

В РФ мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах - МВД

09:30 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время МВД разрабатывает соответствующий законопроект, которым предусмотрена реформа порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей. "Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах", - отметили в МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 27.03.2021
Россия хочет уничтожить Украину - Кравчук
0
61
09:00 27.03.2021
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
0
162
08:50 27.03.2021
ЧМ по фигурному катанию выиграла россиянка Анна Щербакова
0
195
08:40 27.03.2021
Белоруссия не сможет участвовать в «Евровидении»
0
203
08:30 27.03.2021
Путин назначил врио губернатора Пензенской области сенатора Олега Мельниченко
0
232
22:20 26.03.2021
В Подмосковье более 80% пациентов с коронавирусом старше 60 лет - губернатор
0
591
22:15 26.03.2021
Объявлены лауреаты премии АПКиТ- 2021
0
579
22:10 26.03.2021
За помощью в предоставлении вакцины от COVID-19 Санду обратилась к Путину
0
619
21:45 26.03.2021
В Москве полицейская машина насмерть сбила пешехода
0
630
21:20 26.03.2021
Стабильности в Закавказье мешает активность США и НАТО в регионе - МИД РФ
0
702

Возврат к списку