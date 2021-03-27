В РФ мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах - МВД

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время МВД разрабатывает соответствующий законопроект, которым предусмотрена реформа порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей. "Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах", - отметили в МВД.