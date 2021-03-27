Россия хочет уничтожить Украину - Кравчук

10:00 Источник: Газета.Ru

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ может начать выдвигать стране территориальные претензии, так как хочет уничтожить страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — заявил Кравчук.

Как сообщалось, Кравчук поддержал намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером «нормандского формата», в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться к каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил. Газета.Ru