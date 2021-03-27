Только четверть россиян уверены, что их доход выше необходимого минимума - опрос

10:30 Источник: Эхо Москвы

Лишь четверть россиян считают, что их доход выше необходимого минимума. Это следует из опроса «Левада-центра» (признан в РФ иностранным агентом).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц – так был сформулирован вопрос, который задавали людям. Усредненный ответ – около 25 тысяч рублей. Таким образом, субъективный уровень ожидаемого прожиточного минимума оказался более чем в два раза выше установленного государством фактически. Только каждый четвертый респондент ответил, что его реальный доход превышает этот минимум, и таких людей с каждым годом становится все меньше. Сейчас этот показатель на уровне кризисного 2008-го. Отмечается, что данные опроса указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни.

На этом фоне пика достигла закредитованность населения. Как следует из данных Банка России, уровень долговой нагрузки к началу этого года обновил исторический максимум.

В Центробанке ситуацию считают «достаточно устойчивой», а уровень закредитованности связывают с пандемией. Эхо Москвы