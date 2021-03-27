Без военных США "Талибан" может захватить власть в Афганистане за три года - NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) может захватить власть в Афганистане в течение нескольких лет после того, как американские войска покинут страну. Об этом в пятницу сообщила газета "Нью-Йорк таймс".

По ее сведениям, разведка сообщила администрации президента США Джо Байдена, что, если американские войска покинут Афганистан без достижения соглашения между движением и афганским правительством, страна в значительной степени попадет под контроль "Талибана" в течение двух-трех лет. По мнению американских чиновников, это в свою очередь потенциально даст террористической группировке "Аль- Каида" (запрещена в РФ) возможность набрать силу в Афганистане.

Отмечается, что данная оценка была подготовлена еще в прошлом году, когда хозяином Белого дома был Дональд Трамп, однако ранее не разглашалась. При этом некоторые представители администрации Байдена выражают скепсис относительно любых прогнозов разведки по поводу возрождения "Аль-Каиды" или террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), так как "Талибан" выступает против последней, а для своего восстановления "Аль-Каида" может выбрать другие регионы мира.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик. Президент США Джо Байден заявил, что американской администрации будет сложно вывести американские войска из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.