Байден предложил Джонсону создать аналог инициативе "Один пояс - один путь"
12:00 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден сообщил, что в состоявшемся в пятницу телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном он заявил о возможности создания "демократическими государствами" альтернативы китайской инициативе "Один пояс - один путь". Об этом информировал пресс-пул Белого дома.
"Мы говорили о Китае и конкуренции, в которую они вовлечены в рамках [инициативы] "Один пояс, один путь". Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи", - сказал Байден.
По его словам, в ходе беседы они также обсудили изменение климата и вопросы, связанные с НАТО. "[Мы говорили о том,] смогу ли я приехать - надеюсь, что смогу, - на встречу НАТО, полагаю, она будет в конце июня", - сказал Байден. Уточнений он не привел, однако на середину июня намечен саммит G7. Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести встречу в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Как в свою очередь заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены.
В пресс-релизе, распространенном Белым домом по итогам беседы Байдена и Джонсона, также отмечается, что лидеры двух стран "договорились тесно работать вместе по общим внешнеполитическим приоритетам, среди которых КНР и Иран", а также подтвердили "важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии".
Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.
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