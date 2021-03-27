Почти 50% школьников в РФ решили самостоятельно готовиться к итоговому сочинению - опрос

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 45% опрошенных одиннадцатиклассников школ РФ решили самостоятельно подготовиться к итоговому сочинению, которое является допуском к ЕГЭ. А 41% надеются на то, что школьной подготовки им будет достаточно для успешного написания сочинения, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела образовательная компания "MAXIMUM Education".

"45% опрошенных выпускников рассказали, что готовятся к итоговому сочинению самостоятельно. Делают ставку на подготовку к итоговому сочинению в школе 41% одиннадцатиклассников. С репетитором к итоговому сочинению готовятся 7% опрошенных, на курсах - 6% опрошенных", - говорится в материалах. При это 74% респондентов уже приступили к подготовке, 26% признались, что еще не начинали.

Самой популярной группой тем при подготовке к итоговому сочинению стала "Я и другие" - ей уделяют больше времени при подготовке 33% опрошенных. Группе тем "Разговор с собой" уделяют внимание 25% респондентов, "Забвению не подлежит" - 19%.

Кроме того, 34% опрошенных признались, что не понимают, зачем в школе проходит итоговое собеседование, понимают смысл проведения 66%.

Опрос проведен 19-22 марта среди более 1 тыс. учащихся 11-х классов со всех регионов РФ. Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. Минпросвещения и Рособрнадзор намерены провести его 15 апреля.