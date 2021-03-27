Прокуратура Анкары потребовала приговорить сотрудников Charlie Hebdo к тюремному сроку
14:00 27.03.2021 Источник: Газета.Ru
Прокуратура турецкой Анкары выступили с требованием приговорить сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo к тюремному заключению из-за оскорблений в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство DHA.
Сотрудники ведомства подготовили обвинительное заключение после обращения главы государства в суд в октябре 2020 года за публикацию оскорбительной карикатуры. Тогда МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за карикатуры на Эрдогана.
Издание разместило на обложке выпуска полуодетого турецкого президента, который сидит на кресле и держит в правой руке прохладительный напиток, а другой — поднимает подол платья женщины-служанки. Рядом была размещена надпись «Эрдоган в частной жизни очень игрив». Данная обложка вышла на фоне ухудшения отношений между Францией и Турцией.
В обвинительном заключении прокуратура Анкары признает виновными по данному делу четырех человек, в том числе редактора Charlie Hebdo Жерара Бьяра, и требует для них от одного до четырех лет тюрьмы.
В ведомстве отметили, что журналисты несут ответственность за публикацию «грубой, непристойной, оскорбительной и унизительной» карикатуры на Эрдогана. Запросы на получение показаний обвиняемых были направлены в правоохранительные органы Франции. Газета.Ru
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