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В России сегодня пройдет международная экологическая акция «Час Земли»

15:00 27.03.2021 Источник: Эхо Москвы

В России, как и в других странах, сегодня пройдёт международная экологическая акция «Час Земли». В половине девятого вечера на многих административных зданиях в стране выключат подсветку.

В Москве во время акции останутся без света более двух тысяч городских объектов. В их числе – Кремль, Храм Христа Спасителя, правительственные здания. В «Часе Земли» поучаствуют девять столичных вокзалов – в прошлом году во время этой акции вокзалы сэкономили более 200 кВт электроэнергии. Не будет подсвечиваться Останкинская телебашня, как и телебашни десятка других городов – в Мурманске, Пензе, Перми, Грозном. В Петербурге к акции присоединятся Эрмитаж, Главный штаб, несколько мостов. Подсветку у городских зданий выключат в Свердловской области, в Приморье и других регионах страны.

Также к акции может присоединиться любой желающий, выключив свет и электроприборы у себя дома на один час.

Акцию Час Земли проводит Всемирный Фонд Дикой природы. В России она проходит в 13-й раз. Её цель – привлечь внимание к экологическим проблемам и необходимости ответственного отношения к природе.  Эхо Москвы

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