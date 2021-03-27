В России выявили 8 885 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 885, до 4 510 744. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 337, до 4 130 498. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 91,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 387 против 405 днем ранее и составило 97 404. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.