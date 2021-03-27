В голосовании за имя новой станции БКЛ победил вариант "Народное ополчение"
14:50 27.03.2021
На городском сайте онлайн-опросов «Активный гражданин» завершилось голосование, в ходе которого москвичи выбрали название для одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Станция будет открыта на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.
В голосовании победил вариант «Народное ополчение», за который проголосовало более 55% участников опроса. Альтернативный вариант «Карамышевская» получил более 35% респондентов. В процессе голосования участвовали 112 960 горожан.
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