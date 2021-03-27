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Не менее 50 человек погибли в субботу в Мьянме при разгоне протестов - СМИ

16:00 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50 человек погибли в субботу при разгоне протестов в разных городах Мьянмы. Об этом сообщило издание "Мьянмар нау". По его данным, жертвы среди протестующих зафиксированы в городах Мандалай, Баго и ряде других. Уточняется, что в субботу также погибли двое детей.

Агентство Франс Пресс в свою очередь сообщило, что, по его собственным подсчетам, жертвами разгона демонстраций в субботу стали 19 человек.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. В четверг в Мьянме возобновились уличные протестные акции активистов Движения за демократию против захвата власти военными. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в пятницу общее число погибших за все время протестов превысило 300.

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