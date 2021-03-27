В Белоруссии начали лишать прав водителей, сигналивших в честь "Дня воли"

17:00 Источник: Эхо Москвы

В Белоруссии начали лишать прав водителей, сигналивших в честь так называемого Дня воли. Это праздник, который в четверг отмечала оппозиция республики.

В управлении ГАИ Минска объявили о начале рассмотрения административных дел против водителей, которые «необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта». Этих людей, как сказано в сообщении от ведомства, уже лишили водительских прав. В публикации подчёркивается, что по правилам дорожного движения Белоруссии пользоваться клаксоном в населенном пункте можно только для предотвращения аварии. При этом, там не сказано, сколько именно человек наказали таким образом.

Ранее в минской милиции утверждали, что во время акций, посвященной Дню воли, было выявлено 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования клаксонами. Всего, по официальным данным, задержаны были более 200 человек.

Оппозиция традиционно отмечает «День воли» каждый год, несмотря на то, что милиция почти всегда эти акции разгоняет. Считается, что 25 марта 1918-ого года была провозглашена Белорусская народная республика. Официальные власти этот праздник не признают.

Также Генеральная прокуратура Белоруссии вчера завела уголовное дело на политолога Дмитрия Болкунца по статье о публичном оскорблении президента в интернете. Обвиняемый предположил в интервью телеканалу «Дождь», это дело появилось после того, как он назвал Александра Лукашенко «убийцей». Эхо Москвы