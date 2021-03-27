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Иран и Китай подписали соглашение о партнерстве

17:30 27.03.2021 Источник: Интерфакс

Главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали в субботу в Тегеране соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Соглашением предусмотрено развитие отношений двух стран по 20 различным направлениям, в частности в сферах политики, сотрудничества исполнительных властей, в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.

По словам Ван И, отношения Китая и Ирана носят постоянный и стратегический характер и не зависят от сиюминутной ситуации.

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