Иран и Китай подписали соглашение о партнерстве
17:30 27.03.2021 Источник: Интерфакс
Главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали в субботу в Тегеране соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Соглашением предусмотрено развитие отношений двух стран по 20 различным направлениям, в частности в сферах политики, сотрудничества исполнительных властей, в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.
По словам Ван И, отношения Китая и Ирана носят постоянный и стратегический характер и не зависят от сиюминутной ситуации.
НОВОСТИ
- 17:00 27.03.2021
- В Белоруссии начали лишать прав водителей, сигналивших в честь "Дня воли"
- 16:00 27.03.2021
- Не менее 50 человек погибли в субботу в Мьянме при разгоне протестов - СМИ
- 15:00 27.03.2021
- В России сегодня пройдет международная экологическая акция «Час Земли»
- 14:50 27.03.2021
- В голосовании за имя новой станции БКЛ победил вариант "Народное ополчение"
- 14:00 27.03.2021
- Прокуратура Анкары потребовала приговорить сотрудников Charlie Hebdo к тюремному сроку
- 13:00 27.03.2021
- Использовать общие интересы с исламским миром призвал патриарх Кирилл
- 12:30 27.03.2021
- Почти 50% школьников в РФ решили самостоятельно готовиться к итоговому сочинению - опрос
- 12:00 27.03.2021
- Байден предложил Джонсону создать аналог инициативе "Один пояс - один путь"
- 11:30 27.03.2021
- В России выявили 8 885 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 27.03.2021
- Без военных США "Талибан" может захватить власть в Афганистане за три года - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать