Из-за инцидента с контейнеровозом в очереди на проход через Суэцкий канал стоит 321 судно

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

321 судно стоит в настоящий момент в очереди на проход через Суэцкий канал из-за блокировки этой водной артерии по причине застрявшего на мели поперек русла контейнеровоза. Такие официальные данные огласил в субботу на пресс-конференции в Исмаилии глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.