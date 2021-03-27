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Военные учебные центры могут быть созданы во всех государственных вузах РФ - источник

18:30 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные учебные центры могут появиться во всех российских государственных вузах. Это предложение обсуждается со всеми силовыми ведомствами, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

"Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах. Сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обсуждается также открытие военных учебных центров в коммерческих вузах.

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