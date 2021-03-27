Китай ввел санкции против физических лиц и организаций из США и Канады
19:00 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай ввел ответные санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из США и Канады из- за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на МИД КНР.
Согласно информации на странице китайского МИД, среди лиц, попавших под санкции, глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг, а в числе организаций - подкомитет по правам человека в комитете по иностранным делам и международному развитию Палаты общин законодательного органа Канады. В заявлении подчеркивается, что санкции являются ответом на действия двух стран, которые "22 марта наложили односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц (граждан и компаний КНР - прим. ТАСС) в Синьцзяне на основании слухов и дезинформации".
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