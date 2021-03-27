Дефицит рабочих на отечественных стройках достигает 2 млн человек

19:30 Источник: Эхо Москвы

Дефицит рабочих на стройках в России достигает 2 млн человек. С такой оценкой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует строительство в кабмине Михаила Мишустина. По словам чиновника, из-за нехватки рабочих рук зарплаты строителей выросли в полтора-два раза.

В конце 2020 власти организовали упрощенный порядок ввоза мигрантов для работы на стройках, однако в Минстрое признали, что проблему нехватки рабочих по-прежнему приходится решать – цитата – «в ручном режиме». Эхо Москвы