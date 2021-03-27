Дефицит рабочих на отечественных стройках достигает 2 млн человек
19:30 27.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Дефицит рабочих на стройках в России достигает 2 млн человек. С такой оценкой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует строительство в кабмине Михаила Мишустина. По словам чиновника, из-за нехватки рабочих рук зарплаты строителей выросли в полтора-два раза.
В конце 2020 власти организовали упрощенный порядок ввоза мигрантов для работы на стройках, однако в Минстрое признали, что проблему нехватки рабочих по-прежнему приходится решать – цитата – «в ручном режиме». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 20:30 27.03.2021
- МВД Белоруссии сообщило о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске
- 20:00 27.03.2021
- Военные в Мьянме готовы передать власть после новых выборов - главнокомандующий
- 19:00 27.03.2021
- Китай ввел санкции против физических лиц и организаций из США и Канады
- 18:30 27.03.2021
- Военные учебные центры могут быть созданы во всех государственных вузах РФ - источник
- 18:00 27.03.2021
- Из-за инцидента с контейнеровозом в очереди на проход через Суэцкий канал стоит 321 судно
- 17:30 27.03.2021
- Иран и Китай подписали соглашение о партнерстве
- 17:00 27.03.2021
- В Белоруссии начали лишать прав водителей, сигналивших в честь "Дня воли"
- 16:00 27.03.2021
- Не менее 50 человек погибли в субботу в Мьянме при разгоне протестов - СМИ
- 15:00 27.03.2021
- В России сегодня пройдет международная экологическая акция «Час Земли»
- 14:50 27.03.2021
- В голосовании за имя новой станции БКЛ победил вариант "Народное ополчение"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать