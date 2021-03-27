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Военные в Мьянме готовы передать власть после новых выборов - главнокомандующий

20:00 27.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Военные в Мьянме готовы передать власть после новых выборов, заявил главнокомандующий вооруженных сил страны старший генерал Мин Аун Хлайн. Это произошло на фоне массовых гражданских протестов.

«Недопустимо выдвигать с помощью терроризма предложения, которые могут нанести ущерб государственному спокойствию и социальной безопасности. Вооруженные силы должны подчиняться закону. В противном случае желаемая нами демократия будет недостижима. В стране пройдут свободные и справедливые выборы после того, как закончится чрезвычайное положение, и тогда мы передадим власть», — сказал Мин Аун Хлайн.

Ранее в Мьянме прошли переговоры с участием российской делегации. Тем временем лидеры десяткой стран по всему миру уже осудили военный переворот в стране. Немедленно прекратить насилие также призывал и глава ООН Антониу Гутерреш.

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