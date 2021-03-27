МВД Белоруссии сообщило о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске
20:30 27.03.2021 Источник: Эхо Москвы
МВД Белоруссии отчиталось о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске. Как заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, — за нарушение административного законодательства. По ее словам, это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка. Пресс-секретарь уточнила, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись. Между тем, по данным белорусских правозащитников, в списках задержанных по всей стране 62 человека. Эхо Москвы
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