МВД Белоруссии сообщило о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске

20:30 Источник: Эхо Москвы

МВД Белоруссии отчиталось о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске. Как заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, — за нарушение административного законодательства. По ее словам, это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка. Пресс-секретарь уточнила, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись. Между тем, по данным белорусских правозащитников, в списках задержанных по всей стране 62 человека. Эхо Москвы