В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз - источник
21:00 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в управлении водной артерии Египта.
"Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться, - сказал он. - Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега".
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