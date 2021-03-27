В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз - источник

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в управлении водной артерии Египта.

"Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться, - сказал он. - Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега".