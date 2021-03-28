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Запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих будет рассмотрен в апреле

09:40 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второе чтение президентского законопроекта, вводящего для государственных и муниципальных служащих, а также для военных, запрет на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом пройдет в апреле. Об этом корр. ТАСС сообщил председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будем рассматривать в апреле", - сказал глава комитета, отвечая на вопрос о том, когда планируется рассмотрение законопроекта во втором чтении в Госдуме. По его словам, существенных поправок в текст вносить не планируется.

В первом чтении законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был принят 20 января. Он предусматривает внесение изменений более чем в 20 федеральных законов. Законопроектом в первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства, либо получении вида на жительство за рубежом.

Законопроект также запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

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