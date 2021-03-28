При нападении террориста- смертника на церковь в Индонезии пострадали несколько человек

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек получили ранения в результате подрыва террориста-смертника около католической церкви в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель полиции провинции Мердисям.



"Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу", - цитирует представителя органов правопорядка новостной портал "Детик". По его словам, "террорист-смертник скончался на месте". При этом непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили власти.



По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. "Полиция устанавливает детали случившегося", - отметил Мердисям.



