Новый посол Польши в РФ не хотел бы, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот

10:40

Нормализация отношений Варшавы с Москвой возможна, и Польша открыта для равноправного диалога на основе соблюдения международных обязательств, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Польши в России Кшиштоф Краевский, который недавно вступил в эту должность.

"Плохое состояние наших двусторонних отношений во многом связано с общим плохим состоянием отношений России с Западом. Я много раз обсуждал эту тему в Польше, а также в Берлине, Париже, Лондоне и других местах. У меня сложилось сильное впечатление, что "на нашей стороне Буга" мы единодушны - такое положение дел является результатом российской политики последних лет. Этот взгляд был сформулирован практически в унисон - это Россия последовательно отдаляется от своих западных партнеров", - отметил Краевский.

"Несмотря на это, считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами", - добавил он.

Посол отметил, что "политические отношения - это лишь одна из сфер наших взаимоотношений". "Не менее важны межчеловеческие контакты, научное сотрудничество, взаимное продвижение культуры, туризма и экономики. Все эти области имеют потенциал для построения отношений между нашими гражданами. Я бы не хотел, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот", - заявил Краевский.