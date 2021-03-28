Часть рекомендаций по "ковидным" льготам для заемщиков ЦБ собирается отменить
11:00 28.03.2021 Источник: РБК
В частности, регулятор отменит рекомендацию банкам и микрофинансовым институтам реструктурировать кредиты граждан, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели COVID-19. ЦБ уточнял, что в этом случае банки могут предлагать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты облегчения ситуации для заемщика.
Также 1 апреля истекает рекомендация регулятора не изымать жилье у заемщика, которое находится в ипотеке и является обеспечением по кредиту, если у заемщика был подтвержден коронавирус или снизился доход. Кредиторам также рекомендовали не выселять должников из жилых помещений.
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