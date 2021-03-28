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Состояние здоровья Навального в колонии проверили члены ОНК

11:15 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области отреагировали на жалобу Алексея Навального о якобы некачественном медицинском обслуживании и посетили исправительную колонию (ИК) №2, чтобы проследить за обеспечением заключенного медикаментами. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Ранее адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о том, что заключенный испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. По данным регионального УФСИН, плановое медобследование блогера показало удовлетворительное состояние его здоровья.

"Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома", - передаются в сообщении слова председателя ОНК Вячеслава Куликова.

По его словам, Навальный продолжает ходить самостоятельно, других пожеланий, кроме обеспечения указанным лекарством, он не высказал. "Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование", - цитируют Куликова в сообщении.

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