Данные о заражении коронавирусом в России на 28 марта, 2021
11:30 28.03.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 088 случаев, умерли за сутки 336 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 088 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 160 (12,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
После относительного снижения числа заражений коронавирусом, зафиксированного по данным на субботу, количество новых случаев вновь превысило 9 тыс. Такие колебания в пределах от более 8 тыс. до более 9 тыс. наблюдаются в России последние две недели.
За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 8 тыс. 630 человек, 336 пациентов скончались.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 878 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались, 1 тыс. 151 выздоровели.
НОВОСТИ
- 11:15 28.03.2021
- Состояние здоровья Навального в колонии проверили члены ОНК
- 11:00 28.03.2021
- Часть рекомендаций по "ковидным" льготам для заемщиков ЦБ собирается отменить
- 10:40 28.03.2021
- Новый посол Польши в РФ не хотел бы, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот
- 10:19 28.03.2021
- Когда Суэцкий канал будет вновь пригоден для судоходства, руководитель не знает
- 10:00 28.03.2021
- Состав элементов грунта Венеры планирует изучить в РФ
- 09:50 28.03.2021
- При нападении террориста- смертника на церковь в Индонезии пострадали несколько человек
- 09:40 28.03.2021
- Запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих будет рассмотрен в апреле
- 21:00 27.03.2021
- В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз - источник
- 20:30 27.03.2021
- МВД Белоруссии сообщило о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске
- 20:00 27.03.2021
- Военные в Мьянме готовы передать власть после новых выборов - главнокомандующий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать