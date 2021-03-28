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Данные о заражении коронавирусом в России на 28 марта, 2021

11:30 28.03.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 088 случаев, умерли за сутки 336 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 088 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 160 (12,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После относительного снижения числа заражений коронавирусом, зафиксированного по данным на субботу, количество новых случаев вновь превысило 9 тыс. Такие колебания в пределах от более 8 тыс. до более 9 тыс. наблюдаются в России последние две недели.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 8 тыс. 630 человек, 336 пациентов скончались.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 878 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались, 1 тыс. 151 выздоровели.

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