Навигационное оборудование производства российской компании стоит на подлодках ВМС Германии - СМИ

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией "Транзас". Об этом в субботу сообщила газета Bild am Sonntag.Согласно сведениям издания, сотрудничество ФРГ и российской компании началось еще в 2005 году. Тогда при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ Германии были оборудованы навигационными системами, произведенными российской компанией. Позднее Германия снова обратилась к "Транзас" и установила систему Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (в эксплуатации с 2016 года).

Пресс-секретарь министерства обороны Германии в ответ на вопрос газеты о том, представляют ли системы "Транзас" опасность для немецких подлодок, ответил, что "правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении министерства обороны".