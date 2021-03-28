Новый посол Польши в РФ рассказал, что могло бы улучшить отношения двух стран
14:00 28.03.2021 Источник: Интерфакс
Передача обломков разбившегося под Смоленском польского самолета и решение российской стороной вопроса о памятнике жертвам катастрофы стало бы огромным шагом в сторону улучшения отношений Варшавы и Москвы, заявил новый посол Польши в России Кшиштоф Краевский.
"Хотя прошло почти 11 лет, останки самолета, на котором польская делегация во главе с президентом Республики Польша Лехом Качиньским отправилась на мероприятия по случаю 70-летия Катынского преступления, до сих пор находится на территории России", - сказал Краевский в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что "останки являются собственностью польского государства и отказ России вернуть их противоречит международному праву". Посол напомнил, что "такую позицию подтвердила, в частности, резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от октября 2018 года".
По словам посла, "нерешенным остается вопрос о памятнике жертвам катастрофы, проект которого уже был выбран конкурсной комиссией с участием представителей российской стороны".
"Отсутствие действий со стороны хозяина этого проекта ставит под сомнение заявления о желании достичь соглашения. Оба этих вопроса требуют, прежде всего, политической воли с российской стороны - со стороны Польши такая воля есть. Думаю, что достижение конструктивного решения по этим двум вопросам стало бы огромным шагом в направлении к улучшению наших двусторонних отношений", - заявил Краевский.
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