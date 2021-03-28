Наладка производства "Спутника V" в Европе не решит проблем с вакцинацией - ЕК
14:30 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство российской вакцины "Спутник V" в Европе после апробации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) займет около года и не сможет повлиять на ситуацию с пандемией в странах ЕС. Такое мнение высказал в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.
"Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине", - подчеркнул Бретон. "Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины", - отметил он.
"Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена", - утверждал Бретон. "Почему бы и нет, но это не станет ответом на наши сегодняшние проблемы", - заявил он.
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