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НОВОСТИ

О противопоказаниях к применению"Спутника V" Путину не известно

14:43 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что ему неизвестно о каких-либо серьезных побочных эффектах от применения российских вакцин от коронавируса.

По словам главы государства, у российских препаратов от ковида "и противопоказаний-то никаких нет". Глава государства заметил, что сейчас ими "прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют".

Путин добавил, что ему неизвестно ни об одном серьезном побочном эффекте от применения какой-либо из трех зарегистрированных российских вакцин.

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