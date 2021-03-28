О противопоказаниях к применению"Спутника V" Путину не известно
14:43 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что ему неизвестно о каких-либо серьезных побочных эффектах от применения российских вакцин от коронавируса.
По словам главы государства, у российских препаратов от ковида "и противопоказаний-то никаких нет". Глава государства заметил, что сейчас ими "прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют".
Путин добавил, что ему неизвестно ни об одном серьезном побочном эффекте от применения какой-либо из трех зарегистрированных российских вакцин.
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