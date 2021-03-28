0
0
104
НОВОСТИ

"Ковидный" паспорт в ЕС будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать

15:30 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации.

"Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал Бретон в эфире телеканала Эль-се-и.

"Документ будет содержать имя владельца, дату его рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет", - уточнил он. При отсутствии такого сертификата, как отметил еврокомиссар, пассажиру придется пройти тест на коронавирус.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 28.03.2021
Блинкен: Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии...
0
93
16:55 28.03.2021
Госдеп США: Мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
0
157
14:43 28.03.2021
О противопоказаниях к применению"Спутника V" Путину не известно
0
315
14:30 28.03.2021
Наладка производства "Спутника V" в Европе не решит проблем с вакцинацией - ЕК
0
352
14:00 28.03.2021
Новый посол Польши в РФ рассказал, что могло бы улучшить отношения двух стран
0
359
13:40 28.03.2021
Навигационное оборудование производства российской компании стоит на подлодках ВМС Германии - СМИ
0
342
11:30 28.03.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 28 марта, 2021
0
416
11:15 28.03.2021
Состояние здоровья Навального в колонии проверили члены ОНК
0
553
11:00 28.03.2021
Часть рекомендаций по "ковидным" льготам для заемщиков ЦБ собирается отменить
0
404
10:40 28.03.2021
Новый посол Польши в РФ не хотел бы, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот
0
498

Возврат к списку