"Ковидный" паспорт в ЕС будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать
15:30 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации.
"Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал Бретон в эфире телеканала Эль-се-и.
"Документ будет содержать имя владельца, дату его рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет", - уточнил он. При отсутствии такого сертификата, как отметил еврокомиссар, пассажиру придется пройти тест на коронавирус.
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