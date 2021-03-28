Госдеп США: Мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
16:55 28.03.2021
США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала Си-эн-эн, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.
"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, - указал глава Госдепа. - В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. "Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", - констатировал шеф американской дипломатии.
НОВОСТИ
- 17:30 28.03.2021
- Блинкен: Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии...
- 15:30 28.03.2021
- "Ковидный" паспорт в ЕС будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать
- 14:43 28.03.2021
- О противопоказаниях к применению"Спутника V" Путину не известно
- 14:30 28.03.2021
- Наладка производства "Спутника V" в Европе не решит проблем с вакцинацией - ЕК
- 14:00 28.03.2021
- Новый посол Польши в РФ рассказал, что могло бы улучшить отношения двух стран
- 13:40 28.03.2021
- Навигационное оборудование производства российской компании стоит на подлодках ВМС Германии - СМИ
- 11:30 28.03.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 28 марта, 2021
- 11:15 28.03.2021
- Состояние здоровья Навального в колонии проверили члены ОНК
- 11:00 28.03.2021
- Часть рекомендаций по "ковидным" льготам для заемщиков ЦБ собирается отменить
- 10:40 28.03.2021
- Новый посол Польши в РФ не хотел бы, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать