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НОВОСТИ

Госдеп США: Мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

16:55 28.03.2021

США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала Си-эн-эн, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.

"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, - указал глава Госдепа. - В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. "Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", - констатировал шеф американской дипломатии.

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