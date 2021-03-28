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Блинкен: Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии...

17:30 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов близки к завершению своего обзора действий России, которые, по версии Вашингтона, якобы являются враждебными, в связи с чем намерены принять серьезные меры. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала Си-эн-эн, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.

"Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент [США Джо Байден] четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds ("Соларуиндз"), вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального - мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим - вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена", - утверждал шеф американской дипломатии.

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