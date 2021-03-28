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"Трамповские" пошлины на товары из Китая США отменять не собираются

20:22 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена пока не планирует отменять таможенные пошлины на поставляемые Китаем товары и услуги, введенные в свое время экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила новый представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл", опубликованном в воскресенье на ее сайте.

"Я часто слышу мнение, что необходимо снять пошлины", - указала Тай, отметив, что не разделяет эту точку зрения, поскольку резкая отмена тарифов может лишь навредить экономике. Процесс снятия пошлин, по ее словам, должен быть продуман заранее с тем, чтобы игроки на рынке "смогли внести соответствующие коррективы" и располагали "возможностями планирования".

Кроме того, указала представитель США, пошлины, введенные предыдущей администрацией, являются действенным инструментом в переговорах с Китаем и предназначены для того, чтобы "выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию" в торговле. "Ни один переговорщик не станет отказываться от действенного рычага давления", - подчеркнула она.

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