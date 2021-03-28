"Трамповские" пошлины на товары из Китая США отменять не собираются
20:22 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена пока не планирует отменять таможенные пошлины на поставляемые Китаем товары и услуги, введенные в свое время экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила новый представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл", опубликованном в воскресенье на ее сайте.
"Я часто слышу мнение, что необходимо снять пошлины", - указала Тай, отметив, что не разделяет эту точку зрения, поскольку резкая отмена тарифов может лишь навредить экономике. Процесс снятия пошлин, по ее словам, должен быть продуман заранее с тем, чтобы игроки на рынке "смогли внести соответствующие коррективы" и располагали "возможностями планирования".
Кроме того, указала представитель США, пошлины, введенные предыдущей администрацией, являются действенным инструментом в переговорах с Китаем и предназначены для того, чтобы "выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию" в торговле. "Ни один переговорщик не станет отказываться от действенного рычага давления", - подчеркнула она.
НОВОСТИ
- 17:30 28.03.2021
- Блинкен: Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии...
- 16:55 28.03.2021
- Госдеп США: Мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
- 15:30 28.03.2021
- "Ковидный" паспорт в ЕС будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать
- 14:43 28.03.2021
- О противопоказаниях к применению"Спутника V" Путину не известно
- 14:30 28.03.2021
- Наладка производства "Спутника V" в Европе не решит проблем с вакцинацией - ЕК
- 14:00 28.03.2021
- Новый посол Польши в РФ рассказал, что могло бы улучшить отношения двух стран
- 13:40 28.03.2021
- Навигационное оборудование производства российской компании стоит на подлодках ВМС Германии - СМИ
- 11:30 28.03.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 28 марта, 2021
- 11:15 28.03.2021
- Состояние здоровья Навального в колонии проверили члены ОНК
- 11:00 28.03.2021
- Часть рекомендаций по "ковидным" льготам для заемщиков ЦБ собирается отменить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать