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Юго-запад Японии накрыло гигантское облако мельчайшего песка

08:10 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гигантское облако мельчайшего песка накрыло в понедельник юго-западные районы основной территории Японии. Метеорологическое управление страны в связи с этим официально предупредило на своем сайте об ухудшении видимости на дорогах и призвало водителей автомобилей к повышенной бдительности.

Мельчайший песок из пустынных районов Китая и Монголии приносит устойчивый западный ветер, в настоящее время это облако достигло японских островов Кюсю и Сикоку. В городе Фукуока на Кюсю видимость на дорогах в понедельник в некоторые моменты сокращалась до 2 км.

Ожидается, что песок к 30 марта достигнет и районов на северо-востоке главного японского острова Хонсю, включая Токио.

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