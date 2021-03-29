Юго-запад Японии накрыло гигантское облако мельчайшего песка

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гигантское облако мельчайшего песка накрыло в понедельник юго-западные районы основной территории Японии. Метеорологическое управление страны в связи с этим официально предупредило на своем сайте об ухудшении видимости на дорогах и призвало водителей автомобилей к повышенной бдительности.



Мельчайший песок из пустынных районов Китая и Монголии приносит устойчивый западный ветер, в настоящее время это облако достигло японских островов Кюсю и Сикоку. В городе Фукуока на Кюсю видимость на дорогах в понедельник в некоторые моменты сокращалась до 2 км.



Ожидается, что песок к 30 марта достигнет и районов на северо-востоке главного японского острова Хонсю, включая Токио.



