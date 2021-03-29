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Протесты против новых ограничительных мер прошли в Румынии

08:20 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты против новых ограничительных мер, введенных румынскими властями в связи с распространением нового коронавируса, прошли в ночь на понедельник в столице и других городах страны. Об этом сообщило Радио Румынии.

Акция протеста в столице началась на Университетской площади без предварительного объявления. Участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, они скандировали лозунги, направленные против правительства и ограничительных мер: обязательного ношения масок, комендантского часа, закрытия ресторанов.

Затем сотни людей направились к площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, - традиционному месту проведения акций протеста в Бухаресте, колонна демонстрантов сопровождалась машинами полиции. Стражи порядка на площади обращались к демонстрантам, уговаривая их разойтись по домам. Полиция перекрыла доступ к зданию правительства, на прилегающих улицах закрыто движение автотранспорта. После 04:00 (местное время совпадает с московским) демонстранты начали расходиться.

Начальник бухарестской полиции главный комиссар Богдан Берекет заявил в воскресенье, что власти будут действовать твердо и применять санкции "там, где упорствуют в нарушении закона".

В Румынии ужесточили ограничительные меры против распространения коронавируса, изменения вступают в силу с воскресенья 00:00. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 ранее.

Протесты прошли также в Брэиле, Галаце, Тимишоаре, Констанце и других городах Румынии.

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