Протесты против новых ограничительных мер прошли в Румынии
08:20 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция протеста в столице началась на Университетской площади без предварительного объявления. Участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, они скандировали лозунги, направленные против правительства и ограничительных мер: обязательного ношения масок, комендантского часа, закрытия ресторанов.
Затем сотни людей направились к площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, - традиционному месту проведения акций протеста в Бухаресте, колонна демонстрантов сопровождалась машинами полиции. Стражи порядка на площади обращались к демонстрантам, уговаривая их разойтись по домам. Полиция перекрыла доступ к зданию правительства, на прилегающих улицах закрыто движение автотранспорта. После 04:00 (местное время совпадает с московским) демонстранты начали расходиться.
Начальник бухарестской полиции главный комиссар Богдан Берекет заявил в воскресенье, что власти будут действовать твердо и применять санкции "там, где упорствуют в нарушении закона".
В Румынии ужесточили ограничительные меры против распространения коронавируса, изменения вступают в силу с воскресенья 00:00. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 ранее.
Протесты прошли также в Брэиле, Галаце, Тимишоаре, Констанце и других городах Румынии.
НОВОСТИ
- 09:20 29.03.2021
- Фургал хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит» - правозащитник
- 09:05 29.03.2021
- За призывы к политическим забастовкам в Белоруссии можно будет увольнять
- 09:00 29.03.2021
- Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз сняли с мели
- 08:10 29.03.2021
- Юго-запад Японии накрыло гигантское облако мельчайшего песка
- 08:00 29.03.2021
- Единая база цифровых профилей пребывающих в стране иностранцев будет создана в РФ - МВД
- 20:22 28.03.2021
- "Трамповские" пошлины на товары из Китая США отменять не собираются
- 17:30 28.03.2021
- Блинкен: Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии...
- 16:55 28.03.2021
- Госдеп США: Мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
- 15:30 28.03.2021
- "Ковидный" паспорт в ЕС будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать
- 14:43 28.03.2021
- О противопоказаниях к применению"Спутника V" Путину не известно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать