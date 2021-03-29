Единая база цифровых профилей пребывающих в стране иностранцев будет создана в РФ - МВД
08:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. "Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, цифровой профиль позволит иностранному гражданину получать государственные услуги в электронном виде.
Кроме того, иностранцы с помощью цифрового профиля смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными информационными сервисами, в том числе получать рассылку о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.
Работы по созданию единой информационной структуры проводятся Минцифры совместно с МВД.
Замначальника управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД России Павел Дутов в начале января текущего года сообщал, что МВД планирует через год представить для рассмотрения в Госдуме законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы России. Он также отметил, что в 2021 году в ведомстве заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами, в том числе таким образом можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленных в полицию для получение патентов.
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