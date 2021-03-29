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За призывы к политическим забастовкам в Белоруссии можно будет увольнять

09:05 29.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белоруссии разрешат увольнять за призывы к политическим забастовкам. Предложены изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за подобные призывы, не связанные с трудовыми спорами.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов.

«Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — отметил он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Рахманов констатировал, что на сегодняшний день довольно распространена «тематика так называемых незаконных забастовок».  Говорит Москва

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