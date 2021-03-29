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Фургал хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит» - правозащитник

09:20 29.03.2021 Источник: РБК

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО «Лефортово», сказал правозащитникам, что «испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей». Об этом сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович в Telegram.

«[Фургал] рассказывает, что семь дней в неделю к нему приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом. Потом Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит», — написала Литвинович.

По ее словам, сотрудник СИЗО «Лефортово» прервал беседу правозащитников с Фургалом. Перед уходом экс-губернатор попросил передать адвокатам, что хочет встречи с журналистами.  РБК

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