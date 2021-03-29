Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в Венесуэлу

10:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в его страну. В телевизионном эфире он заявил, что у Каракаса есть нефтяные суда и есть клиенты, который будут покупать нефть.

Венесуэла заказала более миллиона доз вакцин компании AstraZeneca, однако не смогла получить их из-за долгов перед Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, что эту в страну поставляют также свои вакцины Россия и Китай. Эхо Москвы