Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в Венесуэлу
10:00 29.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в его страну. В телевизионном эфире он заявил, что у Каракаса есть нефтяные суда и есть клиенты, который будут покупать нефть.
Венесуэла заказала более миллиона доз вакцин компании AstraZeneca, однако не смогла получить их из-за долгов перед Всемирной организацией здравоохранения.
Отметим, что эту в страну поставляют также свои вакцины Россия и Китай. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 29.03.2021
- Альпинист погиб на Корякском вулкане на Камчатке
- 10:20 29.03.2021
- ФСБ задержала группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ
- 10:05 29.03.2021
- В РФ изменятся правила назначения пособий на дошкольников
- 09:56 29.03.2021
- Москва стала одной из лучших по инновационным решениям в пандемию
- 09:32 29.03.2021
- Полиция Амстердама применила водометы против протестующих
- 09:20 29.03.2021
- Фургал хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит» - правозащитник
- 09:05 29.03.2021
- За призывы к политическим забастовкам в Белоруссии можно будет увольнять
- 09:00 29.03.2021
- Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз сняли с мели
- 08:20 29.03.2021
- Протесты против новых ограничительных мер прошли в Румынии
- 08:10 29.03.2021
- Юго-запад Японии накрыло гигантское облако мельчайшего песка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать