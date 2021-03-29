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Суэцкий канал перейдет на круглосуточный режим работы

11:00 29.03.2021 Источник: Газета.Ru

Суэцкий канал после разблокировки перейдет на другой режим работы. Скопившиеся у его входов и в озере в центральной части грузовые суда будет круглосуточно пропускать по каналу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

«Как только канал возобновит работу, он будет работать круглосуточно для оперативного пропуска всех кораблей, ждущих очереди», — сказал собеседник агентства.

Как правило, корабли плывут по Суэцкому каналу колоннами, которые выдвигаются в 03.30 из Порт-Саида (северный вход в канал) и в 04.00 из Суэца (южный вход). Суда должны пройти весь канал до 23.00, говорится в правилах навигации на сайте канала.  Газета.Ru

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