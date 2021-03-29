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НОВОСТИ

Наталья Сергунина пригласила технологический бизнес к участию в конкурсе Impact Challenge

11:25 29.03.2021

В Москве начался прием заявок от представителей бизнеса на конкурс технологичных проектов Impact Challenge. Как отмечает заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, участвовать в нем могут компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются медицинскими разработками, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие технологичные направления. Заявки принимает Московский инновационный кластер (МИК), также получить дополнительную информацию бизнесмены могут в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru. «Заявки на участие принимаются до 23 апреля», - сообщила заммэра.

Как отмечает Наталья Сергунина, эксперты выберут 20 команд, которые смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции. Команды-участники конкурса должны состоять не менее чем из двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться.

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