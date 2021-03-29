В России выявили 8 711 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 711, до 4 528 543. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 280. Всего уже выздоровели 4 146 408 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 293 против 336 днем ранее, до 98 033. Прирост стал минимальным с 9 ноября 2020 года, когда стало известно о 256 умерших. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.
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