В России выявили 8 711 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 711, до 4 528 543. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 280. Всего уже выздоровели 4 146 408 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 293 против 336 днем ранее, до 98 033. Прирост стал минимальным с 9 ноября 2020 года, когда стало известно о 256 умерших. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.