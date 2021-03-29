Решение Пашиняна об отставке не требует незамедлительного разговора с Путиным - Песков
12:05 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам в понедельник пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что контакты лидеров носят постоянный характер.
"Он же (Пашинян - прим. ТАСС) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора", - сказал представитель Кремля.
Он добавил, что лидеры двух стран "общались совсем недавно, контакты идут постоянно".
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