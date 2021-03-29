0
0
46
НОВОСТИ

Решение Пашиняна об отставке не требует незамедлительного разговора с Путиным - Песков

12:05 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам в понедельник пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что контакты лидеров носят постоянный характер.

"Он же (Пашинян - прим. ТАСС) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что лидеры двух стран "общались совсем недавно, контакты идут постоянно".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 29.03.2021
Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца по делу о превышении полномочий
0
20
12:01 29.03.2021
Евгений Нифантьев: В случае моего избрания моей зарплатой депутата Госдумы распорядятся избиратели
0
59
12:00 29.03.2021
В России выявили 8 711 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
55
11:32 29.03.2021
В Бразилии школьные автобусы станут использовать для перевозки тел жертв коронавируса
0
108
11:25 29.03.2021
Наталья Сергунина пригласила технологический бизнес к участию в конкурсе Impact Challenge
0
105
11:20 29.03.2021
Нападение на церковь в Индонезии совершила семейная пара - полиция
0
115
11:05 29.03.2021
Минюст зарегистрировал объединение "Справедливой России" и еще двух партий
0
144
11:00 29.03.2021
Суэцкий канал перейдет на круглосуточный режим работы
0
160
10:32 29.03.2021
Альпинист погиб на Корякском вулкане на Камчатке
0
170
10:20 29.03.2021
ФСБ задержала группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ
0
214

Возврат к списку