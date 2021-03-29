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Евгений Нифантьев: В случае моего избрания моей зарплатой депутата Госдумы распорядятся избиратели

12:01 29.03.2021

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что готов отказаться от зарплаты депутата Госдумы РФ в случае его избрания на осенних выборах. По мнению общественника, сейчас зарплаты парламентариев серьезно контрастируют с доходами рядовых граждан, которые за них голосуют, что несправедливо.

«По моим подсчетам, за 5 лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная», − заявляет Евгений Нифантьев, по словам которого, на эти деньги во дворах можно оборудовать примерно 20 хоккейных коробок.

Нифантьев отмечает, что правильнее будет дать возможность гражданам решить, как лучше распорядиться зарплатой депутата Госдумы. «Очевидно, что граждане прекрасно осведомлены о проблемах в своем районе и сами определят те болевые точки, которые требуют приоритетного финансирования. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы координировать их работу, помогать административно», - сказал общественник, отметив, что такую связь можно наладить посредством его общественной приемной, которая будет работать в Южном округе.

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