Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца по делу о превышении полномочий

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу отцу гендиректора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова Юрию Жданову по делу о превышении должностных полномочий.

"У меня арестовали отца - Юрия Павловича Жданова. Началось все с пятницы, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - написал глава ФБК на своей странице в Facebook.

По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию". "Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду", - написал он.

Официальным комментарием следственных и судебных органов ТАСС пока не располагает.